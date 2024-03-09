'Ticareti durdurun' dediler, gözaltına alındılar: Varank ve Özhaseki'ye protesto
Bursa’da yurttaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ı İsrail'le yapılan ticaretten dolayı protesto etti. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa’da Soğanlı Millet Bahçesi açılışında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İsrail'le yapılan ticaretten dolayı yurttaşlar tarafından protesto edildi.
Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa Yıldırım Belediyesi Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanı Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.
Özhaseki’nin konuşması sırasında bir grup yurttaş, "İsrail'la yapılan ticaretten utanç duyuyoruz" pankartı açtı.
Olayın ardından 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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