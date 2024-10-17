‘Ticareti tamamen kestik’ demişlerdi… İktidara yakın MÜSİAD üyesi şirketten çelik ihracatına ‘Filistin’ paravanı!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 21:49

Güncelleme: 17.10.2024 - 21:49

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Mayıs'tan itibaren İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğunu ve hiçbir tescil işlemi yapılmadığını söylemişti.

Gazeteci Metin Cihan kendi sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda MÜSİAD üyesi İÇDAŞ’ın İsrail'e çelik tedarik etmeye devam ettiğini söyledi ve bunu da Filistin’i paravan olarak kullanarak gerçekleştirildiğini iddia etti.

Metin Cihan’ın paylaşımı şu şekilde:

“MÜSİAD üyesi İÇDAŞ İsrail'e hâlâ çelik tedarik ediyor ve üstelik kağıt üzerinde bu çeliği Filistin'e gönderiyormuş gibi gösteriyor. Anlatayım.

Gümrüklerden Ağustos ayı ihracat rakamlarına bakıyordum. Biga Gümrüğü dikkatimi çekti. 2023'e kadar İsrail'e ihracat vardı ama 2024 yılında yoktu (ticaret yasağı nedeniyle). Buraya kadar normal. Fakat bir de ne göreyim? 2023'e kadar Filistin'e ihracat yoktu ama 2024'te birden bire Filistin'e milyon dolar mertebesinde ihracat yapılmıştı.

Kaynak: TÜİK

Biga Gümrüğünden birden bire Filistin'e ne yolluyor olabiliriz diye bakayım derken şunu öğrendim. Meğer bu Gümrük İÇDAŞ fabrika arazisinin içindeymiş. İÇDAŞ, ihracatını rahatça yapabilsin diye bu şirkete özel gümrük açılmış. Açılışı bakan yapmış.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

İÇDAŞ ne ihraç ediyor? Çelik. Kime? İsrail'e. Ya da tersinden söyleyeyim. İsrail ordusu çelik ihtiyacını hangi ülkeden karşılıyor? Türkiye'den. Kimden? İÇDAŞ'tan. Nitekim, Biga gümrüğünden ne ihraç ediliyormuş diye baktığımızda da demir çelik görüyoruz.

Kaynak: TÜİK

İÇDAŞ kim? MÜSİAD üyesi. Açılışlarına Erdoğan katılıyor. Diyanet işleri başkanımızdan hizmet ödülü alıyor. Bir ödül de İsrail Devletinden alıyor. Çünkü İsrail ordusunun çelik ihtiyacını karşılıyor. Katliamlar devam ederken bile bu ticaretten vazgeçmiyor.

Bildiğiniz gibi, İsrail'in katliamlarına tedarikçliğimiz ortaya çıkınca ve bu durum seçim sonuçlarına da yansıyınca İsrail ile ticarete göstermelik bir yasak gelmişti. Artık gümrük kayıtlarımızda israil'e mal göndermiyormuşuz gibi görünüyor. Ama İsrail bizden örneğin çelik almak zorunda. Biz bir şekilde İsrail'e çelik göndermek zorundayız.

Karşılıklı olarak anlaşıp bu konuda çözümü üçüncü ülkeler üzerinden buldular. Hiç utanmadan en çok da Filistin'i seçtiler.

İsrail Gazze'yi yakıp yıkıp katliamlar gerçekleştirdi. Maalesef, bunu söylemek çok zor ama, gerçek şu ki, Türkiye olarak bu katliamlara malzeme tedarik ettik ve hâlâ ediyoruz. Hatta şimdilerde açlık ve bombalar altında hayatta kalmaya çalışan Filistin'i, resmi evraklarda ticaret yasağını aşmak için kullanıyoruz. İsraillilerin ya da İsrail işbirlikçilerinin orada kurulu şirketlerine gönderiliyormuş gibi evrak düzenleyip, İsrail'e çelik göndermeye devam ediyoruz. Karşılığında o şirketlere %3 ile %5 arasında komisyon ödüyoruz.

Düzen böyle işliyor.”