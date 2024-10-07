Kuru incir ihracatında yüzde 12’lik artış: 292 milyon dolarla sezonu kapattı

Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:20

Güncelleme: 07.10.2024 - 15:20

Türkiye’nin kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, üreticiler, tüccarlar, üniversite, kamu ve ihracatçılar olarak iş birliği içinde hareket ederek, 2023-2024 sezonunda başarıyı yakaladıklarını vurguladı. Kuru incirde aflatoksin ve okratoksinden dolayı sorun yaşamamak için sektör olarak çiftçiden rafa doğru bir sistem kurmak için çalıştıklarını anlatan Işık, “En büyük ihraç pazarımız Avrupa Birliğinde kontrol sıklığının artmaması için uzun yıllardır üreticilere kerevet ve ilek torbası dağıttık. 2023-2024 sezonunda üreticilerden ürünü alan ihracatçı firmalarımızın kontrollerini yapabilmeleri için bütçe dahilinde UV lambalar satın alarak dağıtımını gerçekleştirdik. Üreticilerimize ayrıca ilek torbası dağıtımımızı sürdürdük. Kuru İncir Sektör Kurulumuzda sektörün tüm tarafları toplam kaliteyi artırmak adına çalışıyoruz” diye konuştu.

Kuru incirde 2024-2025 sezonunun başladığını vurgulayan Işık, rekoltede 2023-2024 sezonu benzeri bir rekolte beklediklerini, kuru incir ihracatından 300 milyon dolar hedeflediklerini ifade etti.