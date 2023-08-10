Ticaretin kalbi Uzun Çarşı esnafı yetkililerden acil destek bekliyor: Süreç hızlandırılsın
Depremden en fazla etkilenen şehir Hatay’da “ticaretin kalbi” olarak bilinen Uzun Çarşı’nın büyük bir kısmı da yıkıldı. Kentin yaşamsal ihtiyaçları nedeniyle depremden kısa süre sonra birkaç esnafıyla hizmete başlayan çarşıda süren yıkım işlemleri, birçok dükkânın açılmasını engelliyor.
Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki Uzun Çarşı’da 1700-1800 civarında dükkanın hasar gördüğünü söyleyen Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Gündüz (Çarşıda bilinen adıyla Hançer Usta), şu an için çarşının yüzde 20’sinin çalışır durumda olduğunu belirterek “Çarşımız yaşasın diye buradayız. Yetkililerin süreci hızlandırmasını, yıkım, su, elektrik ve ulaşım gibi sorunlarda daha hızlı adımlar atılmasını istiyoruz” dedi. Gündüz ayrıca ilaçlama ve şebeke suyunun kullanıma başlanmasının da öncelikli ihtiyaç olduğuna değindi.
Çarşıda berber dükkânı bulunan Ahmet Kızıl, yüzden fazla esnafın depremde yaşamını yitirdiğini belirtirken “Ne kadar zengin olduğumuzu yitirdiklerimizden sonra anladık” dedi. Yıkım aşamasındaki tozun etkisinin altını çizen Kızıl, “Deprem sonrası Mersin’den git gel yapıyorum. Her geliş-gidiş sonrası 2-3 gün öksürük, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtilerle çarşıdan hasta dönüyoruz” ifadeleriyle yaşanan sağlık sorunlarını işaret etti. Kızıl ayrıca uzak yerlerde yaşayan yurttaşların çarşıya gelebilmesi için şehiriçi ulaşımın yeniden başlaması gerektiğini belirtti.
Cumhuriyet’e konuşan diğer esnaf da çarşının öncelikli ihtiyaçlarını “Enkazların hızlıca kaldırılması, elektrik-su sürekliliği ve çarşı içi yolların tadilatı” olarak sıraladı.
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