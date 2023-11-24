Ticari araç şarampole devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı!

Kayseri-Niğde yolunda hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:48
Ticari araç şarampole devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı!
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Kayseri-Niğde yolu Kaytaş mevkiinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; D.C.Ş.’nin (23) kontrolünü yitirdiği 38 D 5573 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Muhammet Esat Şervanlı (24) hayatını kaybederken, sürücü D.C.Ş. ile M.İ. (24) ve E.A. (18) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazada yaşamını yitiren Şervanlı'nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


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