Ticari araç TIR'ın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ticari araç, aynı istikamette giden TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpma sonucu TIR'ın altına giren araçta 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Kızıltepe Hububat Merkezi mevkiinde Mustafa Y. idaresindeki ticari araç, Irak istikametine doğru seyir halinde olan TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 9 kişi bulundukları araçta sıkıştı. Yaralılar, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılırken, bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
8 yaralı ise yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla ilçedeki farklı hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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