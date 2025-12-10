TİHAK’tan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilanının 76. yılına özel açıklama: ‘İnsan hakları ayrıcalık değil, kolektif bir hakikattir’

Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHAK), İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilanının 76. yılı kapsamında yazılı basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, “İnsan onuruna yönelik saldırılara karşı sesimizi bir kez daha yükseltiyoruz. TİHAK olarak, insan haklarının yalnızca hukuk metinlerine sıkıştırılmış soyut ilkeler değil, emekçilerin, yoksulların, kadınların, gençlerin, mültecilerin ve tüm ezilenlerin günlük yaşamda hak ettiği somut özgürlükler bütünü olduğunu vurguluyoruz” denildi.

‘İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANİ GÖREVİ‘

Dünyanın sermaye egemenliği, savaş politikaları ve otoriter rejimlerin kıskacında kaldığı belirtilen açıklamada, “Bu karanlığın en ağır ve en yakıcı örneği ise, Filistin halkına yönelik süregelen katliam, kuşatma ve zorla yerinden edilme politikalarıdır. Filistin’deki insanlık dışı uygulamalara karşı çıkmak insanlığın ortak vicdani görevidir. Filistin’in yanı sıra Suriye’de yeni rejim tarafından sistemli bir biçimde yürütülen Alevi kıyımına karşı çıkmak bir zorunluluktur” ifadelerine yer verildi.

‘HAK İHLALLERİ DERİNLEŞİYOR’

Açıklamada, Türkiye’de hak ihlallerinin derinleştiğine de vurgu yapıldı. Bu kapsamda, “İfade özgürlüğü üzerindeki baskılar, adil yargılanma hakkının aşınması, yoksulluğun ve güvencesizliğin büyümesi, polis şiddeti, kadınlara ve mültecilere yönelik ayrımcılık ile demokratik alanın daraltılması, insan haklarının salt hukuki değil, siyasal ve sınıfsal bir mücadele konusu olduğunu göstermektedir” denildi.

‘SÖMÜRÜ DÜZENİNİN EN ÇIPLAK HALİ’

MESEM’ler aracılığıyla ortaya çıkan çocuk işçiliği tablosu ve çocukların acı bir şekilde yaşamını yitirmesine de değinilen açıklamada, “Bu, Türkiye’deki sömürü düzeninin en çıplak hâlidir. Bu gerçeği protesto eden gençlerin tutuklanması ise hak aramanın bizzat suç hâline getirildiğini, otoriter baskının yeni bir eşiğe taşındığını göstermektedir. Bu nedenle TİHAK, insan hakları mücadelesini yalnızca savunma değil, eşitlik, adalet ve özgürlük için örgütlü bir toplumsal dönüşüm hattı olarak görmektedir” ifadeleri kullanıldı. TİHAK, açıklamanın sonunda yer verdiği isteklerini, “İnsan hakları bir ayrıcalık değil; mücadeleyle kazanılmış kolektif bir hakikattir” diyerek şöyle sıraladı:

“* Adil yargılanma hakkı ve hukukun üstünlüğü güvence altına alınmalıdır.

* İfade, basın ve örgütlenme özgürlükleri üzerindeki baskılar son bulmalıdır.

* Kadınların, çocukların, engellilerin ve mültecilerin hakları eksiksiz korunmalıdır.

* Sosyal ve ekonomik haklar halkın insanca yaşamı için güçlendirilmelidir.

* Filistin’deki katliam derhal durmalı; halkın yaşam ve özgürlük hakkı koruma altına alınmalıdır.”