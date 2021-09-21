TİHV raporu: 6 ayda bin 98 hak savunucusu gözaltına alındı

21 Eylül 2021 Salı, 11:27

TİHV, Türkiye’deki insan hakları savunucularının son 6 ayda karşı karşıya kaldığı baskı ve engellemelere ilişkin bir bilgi notu hazırladı. TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin verileri esas alınarak hazırlanan bilgi notuna göre; 1 Mart 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 19 il ve 3 ilçede toplam 729 günlük, bir ilçede ise süresiz eylem ve etkinlik yasağı getirildi.

23’ü kadın ve LGBTİ+ hakları, 21’i sendikal haklar ve 11’i çevre hakları konulu olmak üzere toplam 124 eylem ve etkinliğe müdahale edildi. 21 etkinlik engellendi. 2 ilçede toplam 80 köyde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

GÖZALTILAR, PARA CEZALARI

Söz konusu dönemde, 119’u kadın ve LGBTİ+ hakları savunucusu, 14’ü ise çevre hakları savunucusu olmak üzere toplam bin 98 hak savunucusu gözaltına alındı. 290 hak savunucusuna, katıldıkları toplantı ve gösteri yürüyüşleri nedeniyle toplam 909 bin 598 lira idari para cezası kesildi.

DAVALAR VE TUTUKLAMALAR

Aynı dönemde, 20’den fazla avukat, 87 kadın ve LGBTİ+ hakları savunucusu ve 7 çevre aktivisti olmak üzere toplam 338 kişinin yargılandığı 55 duruşma yapıldı. 107 hak savunucusu hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanırken 33 hak savunucusu tutuklandı.

BAROLAR VE AVUKATLAR HAKKINDA SORUŞTURMALAR

Bilgi notunda, yargının savunma ayağını baskılamaya yönelik adımlara da yer verildi. Buna göre; 2021 Mart-Ağustos döneminde İzmir Barosu ve Diyarbakır Barosu yönetimlerine, LGBTİ+ haklarına dair yaptıkları açıklamalardan dolayı soruşturma açıldı. 18’i avukat 26 hak savunucusu hakkında soruşturma başlatıldı.