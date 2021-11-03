Tik-Tok uğruna ölümü göze aldılar

03 Kasım 2021 Çarşamba, 10:30

Bursa'daki olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu’nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı. Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Tik-Tok videosu çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Vatandaşlar yetkililerden, kimsenin canı yanmadan tedbir alınmasını bekliyor.