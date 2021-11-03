Tik-Tok uğruna ölümü göze aldılar
Bursa’da Tik-Tok görüntüsü çekmek için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bursa'daki olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu’nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı. Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Tik-Tok videosu çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Vatandaşlar yetkililerden, kimsenin canı yanmadan tedbir alınmasını bekliyor.
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