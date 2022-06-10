TikTok videosu çekmek isterken kendini vurdu
Tekirdağ'da, sosyal medya uygulaması 'TikTok' için video çekmek amacıyla dedesinin tabancasını alan N.Y. (13), kazara kendisini vurdu. Göğsünden yaralanan N.Y., hastaneye kaldırıldı.
Kapaklı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Bedirhan Sokak'ta meydana gelen olayda, N.Y., arkadaşı ile birlikte sosyal medya uygulaması 'TikTok'ta paylaşmak amacıyla video çekmek için dedesinin evdeki tabancasını gizlice aldı.
Daha sonra sokağa çıkan N.Y., tabancanın dolu olduğunu da fark etmeyerek kazara tetiğe bastı. Silahtan çıkan mermiyle göğsünden vurulan N.Y., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı N.Y., gelen polislere ise "TikTok videosu çekerken oldu. Benim bir şeyim yok, beni eve bırakın" dedi. N.Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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