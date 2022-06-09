Emniyetin TikTok sapığı bilançosu: 24 gözaltı

09 Haziran 2022 Perşembe, 10:11

Yabancı uyruklu kişilere yönelik 1 Ocak-1 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlarda, 19'u Pakistanlı ve 24 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımlarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘cinsel taciz’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘hayâsızca hareketler’, ‘Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılama’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması’ suçlarından sorgulandı.

NTV'de yer alan habere göre, 17 kişi yapılan adli işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

7 kişi ise çıkarıldıkları adliyelerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.