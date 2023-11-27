TikTok’ta yayın açarak para topluyordu: O kadın gözaltına alındı!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:44

Güncelleme: 27.11.2023 - 14:54

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini açtığı tespit edildi.

Polis harekete geçerek şüpheli G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin "Bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberlerine ilişkin basın açıklamamız" ifadeleriyle şu açıklamayı yaptı:

"Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur"