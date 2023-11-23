TikTok'ta uzun zamandır bulunan özellik Instagram'a geldi
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılarının herkese açık olan 'Reels' videolarını indirmesine imkan sağlayan yeni özelliği platformuna getirdi.
Instagram Başkanı Adam Mosseri, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Instagram'ın artık dünya genelindeki tüm kullanıcıların herkese açık 'Reels'ları cihazlarına indirmelerine izin vereceğini duyurdu.
Bu özellikle, kullanıcıların Reels'ları daha sonra görüntülemek üzere Instagram uygulamasına indirmelerine olanak tanıyor.
Instagram'dan indirilen Reels videoları aynı TikTok'ta olduğu gibi Instagram filigranı taşıyacak. Ayrıca videolarda Reels'ı paylaşan kullanıcının adı da yer alacak. Reels'larının indirilmesini istemeyen kullanıcılar bu özelliği kendi profillerinde devre dışı bırakabilecek.
Bu özelliği devre dışı bırakmak için kullanıcıların Ayarlar > Gizlilik > Reels'lar menüsüne girmeleri gerekiyor.
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