TikTok'taki 'Atatürk' akımı tartışma yarattı: '5816 sayılı kanun uygulansın'

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta akım haline gelen 'Atatürk'e sarılma' videoları tartışma yarattı. Kimileri videoları beğenir iken bazı kullanıcılar Atatürk'e saygısızlık olarak değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 19:24
TikTok'taki 'Atatürk' akımı tartışma yarattı: '5816 sayılı kanun uygulansın'
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Sosyal medya platformu TikTok'ta yeni bir akım ortaya çıktı. Yapay zeka ile oluşturulan videolarda içerik üreticileri Atatürk'e sarıldıkları animasyon görüntüleri paylaşmaya başladı.

Bu yeni akım kısa sürede büyük ilgi görürken tartışmaları da beraberinde getirdi.

"ATATÜRK'ÜN HATIRISINA HAKARET"

Akımı kullanan içerek üreticileri bunun saygısızlık olmadığını savunurken bazı kullanıcılar sosyal medyada sert tepki gösterdi.

Aynı zamanda Youtube'de eğitim ile ilgili videolar da çeken Haluk Tatar, "Sizin TikTok hesabınız etkileşim alacak diye Atatürk'ü meze edemezsiniz!" dedi.

Öte yandan bazı kullanıcılar ise Atatürk'ü yapay zekadan koruma kanunun çıkarılması gerektiğini belirtti.

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