Timur Cihantimur davası başladı: Oğuz Murat Aci'nin babasından adliye önünde sert tepki

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde ehliyetsiz şekilde direksiyon başına geçerek 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur davasında ilk duruşma Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

ABD'de tutuklu bulunan ve iade süreci henüz tamamlanmayan sanık Cihantimur duruşmaya katılamazken, müşteki baba Özer Aci, anne Pervin Aci ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma öncesinde Gaziosmanpaşa Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan baba Özer Aci, adaletin tecelli etmesini beklediğini vurguladı.

Olayın üzerinden 28 ay geçtiğini ve sabırla beklediğini ifade eden Aci, "Benim vicdanımın ve yüreğimin serinlemesi mesele değil, kamuoyunun yüreğinin serinlemesi, yumuşaması önemli" ifadelerini kullandı. Sanıkların ABD'de tutuklu kalmalarının kendisi için sevindirici olduğunu belirten Aci, davasının sonuna kadar arkasında olduğunu kaydetti.

"28 AYDIR NEREDEYDİNİZ?"

Karşı tarafın kendisiyle yeni iletişime geçmeye çalıştığını açıklayan Özer Aci, sert tepki gösterdi.

"28 aydır neredeydiniz? Niçin irtibata geçmediniz? Bugün mü acılı anne-baba olduğu aklınıza geldi?" diye soran acılı baba, davanın seyrine etki edilmeye çalışıldığını iddia etti. Aci, "Benim rahmetli oğlumun arkadaşlarını satın aldığınızda davadan vazgeçirdiğinizde neredeydiniz? Gelinimi satın aldığınızda ben yok muydum? Torunumu 11 ay gibi bir zamandır hiç görmedim" sözleriyle isyan etti.

Baba Aci ayrıca cezaların caydırıcılığına da değinerek, "Eğer ehil olmayan bir çocuk suç işlemişse aslına veya üssüne ceza verilmesi gerekir diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2024 tarihinde İstanbul Eyüpsultan'da, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, yol kenarında park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarptı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, olay yerindeki diğer kişiler de yaralandı.

Kazanın hemen ardından Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ve iddiaya göre baba Bülent Cihantimur'un da aralarında bulunduğu kişilerin iş birliğiyle olay yerinden kaçırıldı ve yurt dışına çıkarıldı. Soruşturma sonucunda Timur Cihantimur hakkında olay tarihinde 17 yaşında olması dikkate alınarak, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Cihantimur hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlendi ve şu an ABD'de annesi Eylem Tok ile birlikte tutuklu bulunan sanığın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.