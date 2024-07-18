Timur Cihantimur New Jersey'e nakledildi! Avukatlarından 'akıl sağlığı' hamlesi

Bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur, ABD'de bulunduğu ıslahevinden New Jersey'deki başka bir merkeze nakledildi. Avukatları, nakil işleminin Cihantimur'un akıl sağlığı riskini attığını öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 12:23
Timur Cihantimur New Jersey'e nakledildi! Avukatlarından 'akıl sağlığı' hamlesi
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Ehliyetsiz kullandığı lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesiyle önce Mısır'a daha sonra da ABD'ye kaçtıktan sonra yakalanarak ıslahevine konuldu. 

Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin karar süreci devam ederken, Cihantimur'un 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildiği öğrenildi.

Timur Cihantimur'un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürdü.

Gerekçe olarak da mahkeme ile gözaltı merkezi arasındaki 5 saatlik mesafe olması; bu nedenle de rutin görüşmelerin yapılamaması gösterildi.


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