Timur Cihantimur'un babası televizyon programı yapacak: 'Katilin dizisi izlenirse artık söylenecek bir laf yok...'

Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:45

Güncelleme: 08.07.2024 - 15:46

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı direksiyon başına geçen 16 yaşındaki Timur Cihantimur yol kenarında bozulan ATV aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarının bulunduğu gruba çarptı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan daha sonra da annesi Eylem Tok'la birlikte ABD'ye kaçan Cihantimur Boston'da yakalandı.

Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un ABD'de yargılanması devam ederken, kalça ameliyatları ile ünlenen Estetik Cerrah Bülent Cihantimur, Instagram hesabından da TLC'de yeniden program yapacağını duyurdu.

'ADALET YERİNİ BULACAK, İNANIYORUM'

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, program duyurusunun ardından Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Akyol'a konuştu.

Özer Aci, "Programın eski olduğunu düşünmüştüm. Tekrar başlayacakmış. Başlasın. Kendine çok güveniyorsa başlasın. İzleyicileri merakla izleyecek. Hangi kanaldır, nedir, ne değildir öğreneceğiz kısa zamanda. Türkiye’de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok. 2 milyon dolar kefalet talebinde bulundu. Sıkıntı yok. Sonuçta adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum" dedi.

Patronlar Dünyası, TLC'ye ulaşmak istediklerini fakat dönüş alamadığını da belirtti.