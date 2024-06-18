Adalet Bakanı Tunç'dan 'Eylem Tok ve Timur Cihantimur' açıklaması: İadeleri için girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz
Adalet Bakanı Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un ABD'de görülen duruşmasına ilişkin ''Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den iadeleri için girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Eylem Tok’un duruşması 27 Haziran’a, oğlu Timur Cihantimur’un duruşması 20 Haziran’a ertelenmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD’de yakalanarak gözaltına alınan, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Eylem Tok’un duruşması 27 Haziran’a, oğlu Timur Cihantimur’un duruşması 20 Haziran’a ertelenmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
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