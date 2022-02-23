Timur Soykan açıkladı: 'Interpol’ün açık listesinde Sedat Peker yok'

23 Şubat 2022 Çarşamba, 14:49

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Interpol’un Kırmızı Listesi’ne alındığı iddia edilmişti. İddianın ardından Interpol’ün listesini inceleyen BirGün yazarı Timur Soykan, Peker’in listede yer almadığını belirledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soykan, “Interpol'ün halka açık Kırmızı Bülten listesinde şimdilik Sedat Peker'in adı yer almıyor. Ancak İnterpol'de 69 bin 270 geçerli Kırmızı Bülten var ve bunların 7 bin 426'sı halka açık. Yani Sedat Peker halka açık olmayan listede olabilir” dedi.

Listede 26 Türk’ün yer aldığını belirleyen Soykan, “Interpol'ün halka açık Kırmızı Bülten listesinde aranan T.C. vatandaşı sayısı: 26. Bu kişilerin çoğunluğu Bulgaristan'ın talebiyle aranıyor. En çok suçlama: Uyuşturucu kaçakçılığı” ifadelerini kullandı.

‘LİSTEDE İLGİNÇ BİR DURUM VAR’

Interpol’ün Kırmızı Listesi’nde İstanbul’da hala tutuklu bulunan Cengiz Akın’ın da yer aldığını saptayan Timur Sokyan, sözlerine, “Bu listede ilginç bir durum var. Cengiz Akın halen listede yer alıyor. Ancak Hollanda'nın talebiyle aranan Cengiz Akın, İranlı muhalif Mesut Mevlevi Vardanjani'nin öldürülmesi davasında İstanbul'da tutuklu” şeklinde devam etti.

TÜRKİYE’NİN TEK BAŞVURUSU ÖZER İÇİN

Kırmızı Liste’de yer alan Türkiye’ye ait tek başvuru ise Todex vurguncusu Faruk Fatih Özer için. Soylu ile de fotoğrafları çıkan Özer hakkında Timur Soykan, “Halka açık Kırmızı Bülten listesinde Türkiye'nin talebiyle aranan tek isim kayıtlı. Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer. En son Arnavutluk'ta tespit edilmişti. Halen yakalanmamış olması çok garip. Onu Süleyman Soylu ve yeğeniyle fotoğrafından da hatırlarsınız” ifadelerini kullandı.