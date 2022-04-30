Yeni Akit'in Twitter hesabı hacklendi, Sedat Peker fotoğrafı paylaşıldı

AKP'ye yakın Yeni Akit'in Twitter hesabı hacklendi. Hesaptan suç örgütü lideri Sedat Peker'in fotoğrafının yer aldığı paylaşımlar yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 00:50
Yeni Akit'in Twitter hesabı hacklendi, Sedat Peker fotoğrafı paylaşıldı
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İktidara yakın Yeni Akit gazetesinin Twitter hesabı hacklendi ve Sedat Peker'in fotoğrafları paylaşıldı.

Yeni Akit'in Twitter hesabı ele geçirildi. Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Sedat Peker'in orta parmağını gösterdiği fotoğrafı bulunan paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımlarda "Hacklendiniz babyyy" benzeri ifadeler kullanıldı. Akit'in Twitter hesabı bir süre sonra normale döndü.


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