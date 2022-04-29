Sedat Peker'in 'Twitter hamleleri' sürüyor: Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili dikkat çeken paylaşım

29 Nisan 2022 Cuma, 13:58

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) “sosyal medya kısıtlaması” getirdiği Sedat Peker, dün akşam saatlerinde kendisine yönelik bazı gönderileri beğenerek hesabında paylaştı. Peker’in retweet ettiği paylaşımlardan biri de “Bu kez gümbür gümbür geliyor bence” yorumu oldu.

YENİ HAMLE

Öte yandan, basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur'un "Tik tak, tik tak…" paylaşımı yapmasının ardından Peker'in yeniden video çekeceği yorumları yapıldı.

Sedat Peker’e yakın bir diğer Twitter hesabı olan ve bir süre ifşa paylaşımlarının yapıldığı “Deli Çavuş” isimli hesaptan da bir yeni paylaşım geldi. Söz konusu paylaşımda, "Troller hükümetin Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili Sedat Peker’in paketlenip Türkiye’ye getirilmesi görüşmelerin bir ayağını oluşturuyor demişler. Sedat Peker'i Türkiye'ye getirmek mümkün de, sonrasında olacak gelişmelerin altından kalkabilmek bazıları için mümkün olacak mı?" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, söz konusu paylaşımı Peker'in beğenmesi ise dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'da bulunuyor.