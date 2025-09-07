TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidiyor

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağrı yapması sonucu çok sayıda çevik kuvvet ekibi CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yönlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukaya alındı, bölgeye giden yollar kapatıldı. CHP'li yöneticiler ile polis arasında tartışma çıktı.

TİP'TEN DESTEK

Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Erkan Baş, Parti Sözcümüz Sera Kadıgil, İstanbul İl Başkanımız Cengiz Yeter ve Parti Meclisi üyelerimizden oluşan heyetimiz CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru hareket etmiştir. Biz yılmayacağız, onlar yenilecek. Dayanışmayla mutlaka kazanacağız" ifadelerine yer verildi.

Erkan Baş, şunları yazdı:

"Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı olarak dayanışma sorumluluğuyla; İstanbul Milletvekili olarak görev bilinciyle; ama en önemlisi ülkemizin darbe zihniyetiyle yönetilmesine karşı direnmek üzere bir yurttaş kimliğimle ben de heyetimizle birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geçiyorum.

Darbelere, kayyumlara, Saray’ın sopası haline dönüştürülmüş hukuksuz yargıya karşı her zaman dayanışacağız.

Hep birlikte direnip beraber kazanacağız."