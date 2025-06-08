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TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan direnişteki KRT emekçilerine ziyaret!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan direnişteki KRT emekçilerine ziyaret!

8.06.2025 15:53:00
Güncellenme:
ANKA
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan direnişteki KRT emekçilerine ziyaret!

TİP lideri Erkan Baş, KRT bünyesinde çalışan basın emekçilerinin hak gasplarına karşı başlattıkları iş bırakma eylemine destek verdi. Baş, "Takvime göre bayram günündeyiz, ama bayram kutlamak için direniş alanlarındayız. Burada KRT emekçileri yalnızca ekmeği için değil, aynı zamanda hepimizin özgürlüğü ve haber alma hakkı için direniyor" dedi.

Kültür Radyo Televizyon (KRT) bünyesinde çalışan basın emekçileri, 28 Mart'tan bu yana maaşları ve üç aylık yemek ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle 4 Haziran’da iş bıraktı. Nöbet eylemine başlayan emekçilerin direnişleri sürüyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, KRT emekçilerine destek ziyaretinde bulundu.

"MÜCADELELERİ MÜCADELEMİZDİR, HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

TİP'in sosyal medya hesabından ziyaretin paylaşıldığı videoda Baş, "Takvime göre bayram günündeyiz ama bayram kutlamak için direniş alanlarındayız. Burada KRT emekçileri yalnızca ekmeği için değil, aynı zamanda hepimizin özgürlüğü ve haber alma hakkı için direniyor. Biz de söz veriyoruz: Emekçiler bizden ne istiyorsa, nerede durmamızı istiyorsa orada olacağız. Mücadeleleri mücadelemizdir, hep birlikte başaracağız" dedi.

İlgili Konular: #erkan baş #TİP #KRT TV

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