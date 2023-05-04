Tıp literatürüne giren profesör hasta yakınları tarafından darbedildi

Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:12

Güncelleme: 04.05.2023 - 10:46

Bursa'da 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer iddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce tedavi ettiği bir hastasının yoğun bakımdayken hayatını kaybetmesinin ardından hasta yakınları tarafından tehdit almaya başladı.

Biçer, önceki gün hastaneden çıkıp Görükle Mahallesi’ndeki evine giderken kendisini tehdit eden hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darbedildi. Saldırganlar kaçarken ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Prof. Dr. Biçer, Uludağ Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği’ne kaldırıldı. Prof. Dr. Biçer, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ağabey-kardeş olduğu öğrenilen 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

DÜNYA TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Öte yandan Prof. Dr. Murat Biçer, 2020 yılında genişliği normal seviyenin 5 katına ulaşan aort damarına yaptığı, asendan aort anevrizması ameliyatı ile dünya tıp literatürüne girmişti. Prof. Dr. Biçer’in, yaptığı bu ameliyat dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.