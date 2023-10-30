Tıp öğrencisi yurt odasında ölü bulundu: İntihar iddiası!
Ankara'da Hacettepe Tıp'ta okuyan bir öğrencinin bugün akşam saatlerine doğru intihar ettiği iddia edildi. Tıp öğrencisinin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan bir genç bugün yurt odasında ölü bulundu. Öğrencinin intihar ettiği iddia ediliyor.
Bir süredir kendisine ulaşılamayan öğrenci İ.E.'nin ailesi tarafından yurdun arandığı ve yurt görevlilerinin öğrencinin odasına girdiğinde öğrencinin cansız bedeniyle karşılaştığı ifade ediliyor.
Olay yerine savcı gelirken öğrencinin intihar ettiği iddia ediliyor.
Öğrencinin ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken kesin ölüm nedeninin yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkacağı ifade ediliyor.
Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu belirten İ.E.K'nın Sıhhiye Öğrenci Evleri olarak bilinen Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda kaldığı belirtiliyor.
Olayın duyulmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Dayanışma Ağı "Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz" diyerek öğrencileri saat 22.30'da Sıhhiye Kampüsü Yurtlar önünde bir araya gelmeye çağırdı.
Tüm arkadaşlarımızı bugün saat 22.30'da Sıhhiye Yurtlar önünde buluşmaya davet ediyoruz! pic.twitter.com/SkMOjTD97K— Hacettepe Dayanışma Ağı (@hudayanismaagi) October 30, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini dikkat çekti
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Apple mağazasına 'bayrak' tepkisi: 'Burası Türkiye'
- Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran ve rakam
- Gram altında yükseliş sürüyor!
- Sazan sarmalı yöntemi ile böyle dolandırdı!
- Çağlayan'da tansiyon yükseldi!
- AKP'li vekilden eleştirilere 'yanıt'
- Ermenistan'dan kritik 'normalleşme' açıklaması
- '18 yaşına gelen evlatlıkla evlenilebilir'