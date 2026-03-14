TİP'ten, Fatmanur Çelik ve kızı için Kur'an’a Hizmet Vakfı önünde eylem

TİP İstanbul İl Örgütü, Zeytinburnu sahilinde ölü bulunan anne Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler için Kur'an'a Hizmet Vakfı'nın Ümraniye'deki binasının olduğu sokakta eylem yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, sokağın girişi güvenlik güçlerince barikatlarla kapatıldı.

Eylemde konuşan TİP Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın, şunları söyledi:

“Bakın burada, önümüzde, çevremizde yüzlerce polis memuru bekliyor. Barikatlar kurulmuş, polis kalkanlarıyla bu vakfın önüne barikatlar kurulmuş. Neden kuruluyor bu barikatlar? Bu tarikatı, bu cemaati korumak için kuruluyor. Sadece bu bile aslında bu ülkedeki gerçekliği gözlerimizin önüne seriyor. Bu kadar polis, koruma çıkartan kadınlar için seferber edilseydi sadece 2026’nin ilk ayından beri bu ülkede 70 kadın ölmezdi. Bu önlemler, bu kadar polis Fatmanur’u ve kızını korusaydı, onların adalet çığlığını dinleseydi bugün belki de Fatmanur ve kızı aramızda olurdu. Ama hayır, yapılan tercih çok açık ve çok net. Bu kadar polis tarikatları ve cemaatleri korumak için seferber ediliyor, kadınları, çocukları korumak için değil... Bulunduğumuz her yerde şunu sormaya devam edeceğiz; bu ülkenin iktidarı, yetkilileri, ülkeyi yönetenler kimi korumaya devam edecekler? Kadın katillerini mi, tarikatları mı, cemaatleri mi, yoksa her gün teker teker öldürülen biz kadınları, çocukları mı? 2026’nın başından beri en az 70 kadın katletledildi. Daha bilmediğimiz, duymadığımız belki de onlarca, binlerce kadın daha var. Bizler, sokak sokak, mahalle mahalle, mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadına, hiçbir çocuğu tarikat ve cemaat karanlığında yalnız bırakmayacağız."

Yalçın'ın konuşmasının ardından TİP'in açıklaması okundu. Açıklamada, "Fatmanur Çelik ve henüz küçücük bir çocuk olan kızı Hifa İkra Şengüler’in İstanbul Zeytinburnu’nda yaşamını yitirmesinin üzerinden 10 gün geçti. On gündür bir annenin ve bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söylüyor, kamuoyunun gerçeği bilme hakkını savunuyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

"Fatmanur Çelik, hem kendi çocukluğunda maruz bırakıldığı istismarın hem de kızının uğradığı istismarın hesabını sormak için adliye önünde adalet nöbeti tutuyordu. 'Başıma bir şey gelirse intihar demeyin' diyen bir kadının ve çocuğunun bugün yaşamını yitirmiş olması yalnızca bireysel bir ölüm değildir; cezasızlık politikalarının, kadınların ve çocukların korunmadığı bir düzenin ve bu karanlığı besleyen ilişkilerin sonucudur.

"İSTİSMAR FAİLİNİN TUTUKSUZ YARGILANMASI, KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN YAŞAMINI HİÇE SAYAN BİR ADALET ANLAYIŞININ AÇIK GÖSTERGESİDİR"

Bu ülkede çocuklar istismara uğruyor, kadınlar yıllarca adalet arıyor, kuvvetli delillere rağmen failler tutuksuz yargılanıyor ve devlet kurumları sorumluluğu birbirine devrediyor. İstismar failinin tutuksuz yargılanması, kadınların ve çocukların yaşamını hiçe sayan bir adalet anlayışının açık göstergesidir.

Biz bu olayın tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğini söyledik. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Ayhan Şengüler’in tarikat ve cemaat bağlantılarını da gündeme getirdik. Çünkü bu ülkede kadınlara ve çocuklara yönelen suçları konuşurken, bu suçların üzerini örten kapalı yapıları ve dokunulmazlık zırhını da tartışmak zorundayız.

"PARTİMİZE İHTAR GÖNDERİLMİŞTİR"

Ancak bugün görüyoruz ki gerçeğin ortaya çıkması için sorular soranlar hedef alınmaktadır. Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Şengüler’in yaşamını yitirmesine neden olan Ayhan Şengüler ve onun kamuoyuna yansıyan tarikat bağlantıları hakkında konuştuğumuz için Kur’an’a Hizmet Vakfı tarafından partimize ihtar gönderilmiştir.

"KADIN CİNAYETLERİNE VE ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI SÖZ SÖYLEYENLERİ SUSTURMAYA ÇALIŞMAK, BU KARANLIĞIN ÜZERİNİ ÖRTME GİRİŞİMİDİR"

Buradan açıkça söylüyoruz: Bir kadının ve bir çocuğun hayatını kaybettiği bir olayda kamuoyunun gerçeği öğrenme hakkını savunmak suç değildir. Kadın cinayetlerine ve çocuk istismarına karşı söz söyleyenleri susturmaya çalışmak, bu karanlığın üzerini örtme girişimidir. Hiçbir vakıf, hiçbir tarikat, hiçbir cemaat kadınların ve çocukların yaşam hakkından daha dokunulmaz değildir.

Türkiye İşçi Partisi olarak bir kez daha altını çiziyoruz: Laiklik, kadınların ve çocukların yaşam güvencesidir. Devletin tarikat ve cemaat yapılarıyla kurduğu siyasi ve kurumsal ilişkiler, bu yapıların kamusal alanda dokunulmazlık kazanmasına yol açmakta; kadınların ve çocukların güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir. İnanç özgürlüğünü istismar eden bu kapalı ve denetimsiz yapılar, kamusal hayat üzerinde güç sahibi oldukça adaletin ve hukukun işlemesi de zayıflatılmaktadır.

Laiklik yalnızca bir yönetim ilkesi değil, aynı zamanda kadınların ve çocukların yaşam hakkını koruyan toplumsal bir güvencedir. Bu nedenle tarikat ve cemaatlerin kamusal alandaki ayrıcalıklarına, denetimsizliğine ve siyasetteki etkisine karşı mücadele etmek aynı zamanda kadınların ve çocukların yaşamını savunmaktır.

"İHTARLARLA, TEHDİTLERLE, BASKILARLA BİZİ SUSTURAMAZSINIZ"

Türkiye İşçi Partisi olarak bu karanlık düzeni teşhir etmeye, kadınların ve çocukların hayatını tehdit eden tarikat ve cemaat ilişkilerini sorgulamaya devam edeceğiz. İhtarlarla, tehditlerle, baskılarla bizi susturamazsınız.

Tarikat ve cemaat karanlığında kaybettiğimiz her canın hesabını sormaya devam edeceğiz. Bu olayın tüm yönleriyle, şeffaf ve etkin biçimde soruşturulması; ihmali olan kamu görevlilerinin açığa çıkarılması; istismar faillerinin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Çocukların yaşam hakkı, kadınların adalet talebi hiçbir vakfın, hiçbir yapının, hiçbir siyasi pazarlığın gölgesinde bırakılamaz. Bu kara düzenin cezasızlık zırhını parçalayana kadar susmayacağız"