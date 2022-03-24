TİP'li Sera Kadıgil: 'Ananı da al git diyen genel başkanınıza üslup dersi verin'

24 Mart 2022 Perşembe, 11:55

AKP ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklife göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirilecek.

İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

17 saatlik görüşme sırasında komisyonda tartışmalar çıktı. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanmacağını anladığı için yeni bir kanun teklifinde bulunduğunu dile getirdi. Kadıgil, "Öyle bir patırtı kopartırız sanıyorsunuz ki insanlar yaygaramızdan boş midesinin gürültüsünü duyamaz olur sanıyorsunuz. Bence tam da burada yanılıyorsunuz. Çünkü ne yaparsanız yapın bu iş bitti arkadaşlar. O yüzden ister şimdi 40 takla atın ister 40 kez seçim yasasını değiştirin gideceksiniz” dedi.

“ANANI DA AL GİT DİYEN GENEL BAŞKANINIZA ÜSLUP DERSİ VERİN!”

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt Kadıgil’in sözlerine “temiz bir dil kullanın” ifadeleriyle karşı çıkarken Kadıgil, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ananı da al git” sözlerini hatırlattı.

Kadıgil, “Üslup konusunda beni en son eleştirecek olan sizlersiniz. Önce gidip o Tayyip Erdoğan'a, 'Ananı da al git' diyen Tayyip Erdoğan'a vereceksiniz dersi. Temiz bir dil istiyorsanız doğru düzgün bir mesai saati düzenleyeceksiniz Sayın Başkan. Gecenin iki buçuğunda bu kadar oluyor, temiz bir dil bu kadar oluyor. Ya, ülkeyi mahvettiniz, hâlâ burada bana iki buçukta seçim yasası tartıştırıyorsunuz. Birinin sizin yüzünüze bu üslupla gerçekleri anlatması gerekiyor” dedi.

AKP’Lİ BİLEN HAKARET ETTİ

AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in Erdoğan’ın üslubunu hatırlatan Kadıgil’e “edepsiz “diyerek hakaret etmesi üzerine tartışma büyüdü.

AKP’liler ve TİP Sözcüsü Kadıgil arasında yaşanan tartışma tutanaklara şu şekilde yansıdı:

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Ya, ülkeyi mahvettiniz, hâlâ burada bana iki buçukta seçim yasası tartıştırıyorsunuz.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Üslubu lisan aynıyla insan.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Bana üslup dersi verecek son insansınız gerçekten.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Hadi oradan!

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Önce gidip o Tayyip Erdoğan'a, "Ananı da al git." diyen Tayyip Erdoğan'a vereceksiniz dersi.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Hadi oradan, hadi! Edepsizlik yapma.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Edepsizlik yapan sensin.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Hadi oradan, hadi!

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Sen bana "Edepsiz." diyemezsin, haddini bil!

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, bu nasıl olay ya? Bir kadına nasıl "Edepsiz." diyor bu? Ayıptır ya!

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Haddini bil!

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Saygılı ol!

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Saygılı olmamı istiyorsan, sen önce saygıdeğer bir insan olmayı bileceksin.

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Yalnız, lütfen, sakin...

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Sen kimsin, benimle böyle konuşuyorsun!

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sen kimsin bana hakaret ediyorsun ya!

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın milletvekilleri...

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Ben sana etmiyorum, sen bana ediyorsun, sensin saygısızlık yapan.

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın milletvekilleri, lütfen...

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, bu nedir? Bu nedir, bu?

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Seni temiz bir dille konuşmaya davet ettim.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Ben de seni doğru düzgün bir Meclis çalışması yapmaya davet ettim...

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın milletvekilleri, lütfen...

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - ...ben de seni bu ülkenin dertlerini konuşmaya davet ediyorum.

ALPAY ANTMEN (Mersin) - Bir kadınla böyle konuşamaz.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Sen bir kadınla nasıl böyle konuşursun? (Gürültüler)

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - "Edepsiz"miş, sensin edepsiz!

ALPAY ANTMEN (Mersin) - Sayın Başkan, böyle bir usul yok.

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın milletvekilleri, Sayın Antmen, Alpay Bey, lütfen...

SUZAN ŞAHİN (Hatay) - Böyle bir saatte bunu yaparsanız böyle bir gerginlik olur, insanca bir çalışma saati ayarlayın.

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın milletvekilleri...

(Gürültüler)

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, özür dilemesi lazım, özür.

ALPAY ANTMEN (Mersin) - Yarın sabah 09'00'da başlayın. Niye sabaha kadar?

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Hiç!

ALPAY ANTMEN (Mersin) - Neden? Nereden emir aldınız?

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Sanıyorsunuz ki konuşmayacağız, tartışmayacağız ya!

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Ya, bu ne biçim söz ya? Ne biçim söz o? Ne demek o? Ne demek "Emir." Ya, kimden emir alacağız, kimden emir alacağız? Ayıp bir şey ya!

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın milletvekilleri...

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Çok mu acil ya?

SUZAN ŞAHİN (Hatay) - Bu çalışma yöntemi insani mi? İnsani mi bu çalışma yöntemi?

RAFET ZEYBEK (Antalya) - Böyle bir usul yok Sayın Başkan, milletvekili konuşacak, derdini anlatacak.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Hakaret edemezsin bize.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Hakaret etmiyorum ben. hakaret etmiyorum ben; yalan söylüyorsun!

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Yahu, ediyorsun, ediyorsun.

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın milletvekilleri...

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Hakaret etmiyorum ben; yalan söylüyorsun!

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Hakareti sen ettin, "Edepsiz." dedin bir kadına.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Senin hakaretlerine cevap vermeyeceğim.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Bir kadına "Edepsiz" dedin sen, "Edepsiz."

AYSU BANKOĞLU (Bartın) - Hakaret eden sizsiniz.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Yüreğin varsa cevap ver bana. Sen bana "Edepsiz." dedin, hakareti sen ediyorsun.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ya, canlı yayın yapınca orda artistlik yapma ya; canlı yayın yapıyorsun, oradan konuşuyorsun.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Yakışıyor mu size bir kadına "Edepsiz." demek.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Yayın yapmıyorum, video çekiyorum ki ne işler karıştırdığınızı halk görsün.

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın Mustafa Tuncer'e söz veriyorum.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Ayrıca, bu yayını yapmak zorunda kalan ben değilim; bunu şuradan siz yayınlamak zorundasınız. Yangından mal mı kaçırıyorsunuz, yasama mı yapıyorsunuz ya?