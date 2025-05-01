TİP'ten 1 Mayıs mesajı: 'Alın terimizin sömürülmesine de darbecilere de dur diyeceğiz'
TİP, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Biz de bugün dünyanın dört bir yanında emeğimizin hakkı için meydanlara akacak, el ele vereceğiz. Alın terimizin sömürülmesine de darbecilere de dur diyeceğiz" denildi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı dolayısıyla bşr mesaj yayımlandı.
"MUTLAKA BİZ KAZANACAĞIZ"
Parti'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:
"1 Mayıs işçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü kutlu olsun. Kavgamızın şairi Nazım Hikmet şöyle diyordu bir şiirinde; 'Sen bakma havanın durgunluğuna, derya dediğin uyur uyur uyanır.' Bugün daha umut doluyuz çünkü gençlik derya oldu uyandı, ayağa kalktı. Korku barikatını yıktı attı. İşçi sınıfına da yolu açtı. Biz de bugün dünyanın dört bir yanında emeğimizin hakkı için meydanlara akacak, el ele vereceğiz. Alın terimizin sömürülmesine de, darbecilere de dur diyeceğiz. Çünkü işçi sınıfıdır gücü elinde tutan. İşçi sınıfıdır elleriyle üreten, elleriyle hayatı yaratan. Ve memleketin üzerine çöken karanlığı söküp atacak, aydınlık geleceği kuracak olan da yine işçi sınıfının elleridir. Kendimize bir kurtarıcı aramıyoruz. Kurtuluş bizim ellerimizdedir. Bizden çaldıklarının hepsini geri alma, Eşit, özgür, adil ve barış içinde bir ülkeyi kurma, Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm için kendi kaderimizi kendi ellerimize alma zamanı. Birleşeceğiz, örgütlü mücadelemizi büyüteceğiz ve mutlaka biz kazanacağız. Yaşasın 1 Mayıs."
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