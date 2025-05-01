TÜSTAV, 'Kanlı 1 Mayıs' için yeni belgeler yayımladı!
1 Mayıs 1977 tarihinde hayatını kaybedenler için yeni belgeler yayımlandı. TÜSTAV tarafından paylaşılan belgelerde, DİSK tarafından toplanan bilgiler, alınan listeler ve soru formlarını içeren bilgiler yer aldı.
"Kanlı 1 Mayıs" olarak bilinen 1977 yılı 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenler için Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) tarafından yeni belgeler yayımlandı.
"ELİMİZDE İKİ LİSTE VAR"
DİSK tarafından toplanan bilgiler, alınan listeler ve soru formlarını içeren belgelerin birinci sayfasında, şu ifadelerin yer aldığı görüldü:
"DİSK tarafından 1 Mayıs 197 tarihinde Taksim Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlama töreninde çıkan olaylarda aşağıda isimleri, soyadları ve meslekleri yazılan kişiler ölmüşlerdir.
1 Mayıs şehitleriyle ilgili bilgi toplama amacıyla DİSK Basın-Yayın Tanıtma Dairesi tarafından yeteri kadarı soru formu basılmış ve bilgiler bu form çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bazı şehitlerin aileleriyle ilişki kurulmuş, bazılarıyla ise bağlı bulundukları demokratik kuruluşlar ya da sendikaları yoluyla bilgi toplanmıştır.
Elimizde iki liste vardır. Bunlardan birincisi morgdan alınan liste diğeri ise savcılıktan alınan listedir. Ancak bu iki listedeki isimler birbirlerini tutmamaktadır. Morg listesine göre ölü sayısı 36’dır. Savcılık listesine göre bu sayı 31’dir."
Bu yıl 1 Mayıs'ta 1977'de Taksim Meydanında yaşamını yitirenler hakkında DİSK @diskinsesi tarafından toplanan bilgiler, alınan listeler ve soru formlarını içeren belgeleri paylaşıyoruz. Anılarına ve mücadelelerine saygıyla#1Mayıs— TÜSTAV (@tustav92) May 1, 2025
Belgelerin tamamı için: https://t.co/rNqHLBVIyh pic.twitter.com/kUPVEYJ7b1
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