TİP'ten İrfan Değirmenci'ye destek: ‘Ne yalnızız ne de yanlış’

Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:44

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:44

“Ne yalnızız ne de yanlış” başlığıyla yayımlanan açıklamada, “Parti Meclisi üyemiz İrfan Değirmenci, son günlerde faşizm karşıtı açıklamaları sebebiyle hedef alınmıştır” dendi.

Türkiye İşçi Partisi LGBTİ+ Bürosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplumsal barışı tehdit edecek tüm ayrımcılıklara karşı duruşunu koruması, ayrımcılıktan beslenen grupları rahatsız edecektir. İrfan’ın maruz kaldığı zorbalığa verdiği cesur açıklamasından güç buluyoruz: ‘Kendimizle barışığız, yara almayız! Bizi hayattan, siyasetten, sınıf mücadelesinden dışlamaya çalışanları örgütümüzle, dayanışmamızla selamlıyoruz. Organize nefret çabanıza karşı ne İrfan Değirmenci’nin ne de başka bir LGBTİ+ üyemizin hedef gösterilmesine müsaade etmeyeceğiz.”

İrfan Değirmenci’nin yanındayız! Örgütlü mücadelemiz savunma hattımız! pic.twitter.com/nMm9eJcgzs — TİP LGBTİ (@Tip_LGBTi) July 8, 2024

İrfan Değirmenci’nin 2 Temmuz'daki EURO 2024 Avusturya-Türkiye maçında, Türkiye A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral’ı eleştirdi. Videoya gelen yorumlara 6 Temmuz’da yanıt veren Değirmenci “Beni hal ve hareketlerim üzerinden linç etmek isteyenler bel altı vurmaya çalışmış. Ben LGBTİ kimliğimle barışığım. Yara almam. Boşuna uğraşırsınız” ifadelerini kullanmıştı.