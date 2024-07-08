TİP'ten İrfan Değirmenci'ye destek: ‘Ne yalnızız ne de yanlış’

Türkiye İşçi Partisi (TİP) LGBTİ+ Bürosu, sosyal medyada homofobik söylemlere maruz kalan gazeteci ve TİP Parti Meclisi (PM) üyesi İrfan Değirmenci için destek açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:44
TİP'ten İrfan Değirmenci'ye destek: ‘Ne yalnızız ne de yanlış’
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“Ne yalnızız ne de yanlış” başlığıyla yayımlanan açıklamada, “Parti Meclisi üyemiz İrfan Değirmenci, son günlerde faşizm karşıtı açıklamaları sebebiyle hedef alınmıştır” dendi.

Türkiye İşçi Partisi LGBTİ+ Bürosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplumsal barışı tehdit edecek tüm ayrımcılıklara karşı duruşunu koruması, ayrımcılıktan beslenen grupları rahatsız edecektir. İrfan’ın maruz kaldığı zorbalığa verdiği cesur açıklamasından güç buluyoruz: ‘Kendimizle barışığız, yara almayız! Bizi hayattan, siyasetten, sınıf mücadelesinden dışlamaya çalışanları örgütümüzle, dayanışmamızla selamlıyoruz. Organize nefret çabanıza karşı ne İrfan Değirmenci’nin ne de başka bir LGBTİ+ üyemizin hedef gösterilmesine müsaade etmeyeceğiz.”

İrfan Değirmenci’nin 2 Temmuz'daki EURO 2024 Avusturya-Türkiye maçında, Türkiye A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral’ı eleştirdi. Videoya gelen yorumlara 6 Temmuz’da yanıt veren Değirmenci “Beni hal ve hareketlerim üzerinden linç etmek isteyenler bel altı vurmaya çalışmış. Ben LGBTİ kimliğimle barışığım. Yara almam. Boşuna uğraşırsınız” ifadelerini kullanmıştı.


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