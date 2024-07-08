TİP'ten İrfan Değirmenci'ye destek: ‘Ne yalnızız ne de yanlış’
Türkiye İşçi Partisi (TİP) LGBTİ+ Bürosu, sosyal medyada homofobik söylemlere maruz kalan gazeteci ve TİP Parti Meclisi (PM) üyesi İrfan Değirmenci için destek açıklaması yaptı.
“Ne yalnızız ne de yanlış” başlığıyla yayımlanan açıklamada, “Parti Meclisi üyemiz İrfan Değirmenci, son günlerde faşizm karşıtı açıklamaları sebebiyle hedef alınmıştır” dendi.
Türkiye İşçi Partisi LGBTİ+ Bürosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Toplumsal barışı tehdit edecek tüm ayrımcılıklara karşı duruşunu koruması, ayrımcılıktan beslenen grupları rahatsız edecektir. İrfan’ın maruz kaldığı zorbalığa verdiği cesur açıklamasından güç buluyoruz: ‘Kendimizle barışığız, yara almayız! Bizi hayattan, siyasetten, sınıf mücadelesinden dışlamaya çalışanları örgütümüzle, dayanışmamızla selamlıyoruz. Organize nefret çabanıza karşı ne İrfan Değirmenci’nin ne de başka bir LGBTİ+ üyemizin hedef gösterilmesine müsaade etmeyeceğiz.”
İrfan Değirmenci’nin yanındayız! Örgütlü mücadelemiz savunma hattımız! pic.twitter.com/nMm9eJcgzs— TİP LGBTİ (@Tip_LGBTi) July 8, 2024
İrfan Değirmenci’nin 2 Temmuz'daki EURO 2024 Avusturya-Türkiye maçında, Türkiye A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral’ı eleştirdi. Videoya gelen yorumlara 6 Temmuz’da yanıt veren Değirmenci “Beni hal ve hareketlerim üzerinden linç etmek isteyenler bel altı vurmaya çalışmış. Ben LGBTİ kimliğimle barışığım. Yara almam. Boşuna uğraşırsınız” ifadelerini kullanmıştı.
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