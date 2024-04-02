İrfan Değirmenci'den Halk TV'ye sitem: 'Elbette dönmeyeceğim'

Gazeteci İrfan Değirmenci yerel seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:41
İrfan Değirmenci'den Halk TV'ye sitem: 'Elbette dönmeyeceğim'
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31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) belediye başkan adayı olan İrfan Değirmenci, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yalnızca yüzde 6.07'sini alarak üçüncü oldu. Değirmenci sonuçların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Gazeteci İrfan Değirmenci, seçim sürecinde bir kez bile ekrana çıkarılmadığını ve Halk TV'ye geri dönmeyeceğini söyledi. Değirmenci siyasete devam edeceğini şu sözlerle ifade etti:

“Bir gün bu ülkede açlık da yok edilecek mutlaka, yoksulluk da… Veee ‘vegan festivali’ düzenlemek de yadırganmayacak; Açık kimlikli LGBTİ bir siyasetçi de…”

"VEGAN FESTİVALİ DÜZENLEMEK YADIRGANMAYACAK"

İrfan Değirmenci X (Twitter) hesabından seçim sonuçlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çankaya’da yüzde 80’i açılan sandıklarda bize güvenip oy vermiş olan 26 bin 586 komşuma çok teşekkürler. Cumhuriyet’in yönetim katında, Çankaya’da, TİP bu sonuçla 3’üncü parti olmuştur. Partimiz, Samandağ ve Hacıbektaş’ta da halkımızın oylarıyla iş başındadır. Gecesini gündüzüne katıp kısıtlı imkanlarla çalışma yürüten tüm yoldaşlarım var olsun.

Seçim sürecinde bir kez dahi ekranına çıkarılmadığım Halk Tv’ye elbette dönmeyeceğim.

Genel seçimde İzmir ikinci bölgede yüzde 5,40 oy almıştık. Çankaya’da bu oran yüzde 5,92 oldu. Siyasete, ötekileştirilmeye çalışılan tüm kesimler adına TİP saflarında devam edeceğim. Yaşasın Türkiye İşçi Partisi Yaşasın Sosyalizm…

Bir gün bu ülkede açlık da yok edilecek mutlaka, yoksulluk da… Veee ‘vegan festivali’ düzenlemek de yadırganmayacak; Açık kimlikli LGBTİ bir siyasetçi de… Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin tartışmasız seçim galibiyetini kutlarım."


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