Halk TV'den ayrılmıştı: TİP Ankara Çankaya Adayı İrfan Değirmenci ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 01.04.2024 - 14:01

Güncelleme: 01.04.2024 - 14:02

Sunucu İrfan Değirmenci, Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) İzmir’de milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti.

Değirmenci, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bu kez Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Sandıklardan gelen verilere göre Değirmenci, bu seçimde de istediğine ulaşamadı.

ÇANKAYA'DA SON DURUM NE?

Ankara Çankaya'da sandıkların tamamına yakını açıldı

İşte Çankaya'da adayların aldıkları oy oranları...

Hüseyin Can Güner (CHP): Yüzde 65.12

Duhan Kalkan (AKP): Yüzde 15.52

İrfan Değirmenci (TİP): Yüzde 6.03

Esmaül Hüsna Aslan (Zafer Partisi): Yüzde 5.17

Osman Topal (İYİ Parti): Yüzde 1.74

Mustafa Erikli (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 1.44

NE OLMUŞTU?

2023 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) İzmir milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci, seçim sonrası Halk TV'deki eski görevine geri dönmüştü.

Değirmenci, son olarak 10 Şubat'ta kanal ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

"KOLTUĞA ALIŞMAK FENA BİR ŞEY"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Değirmenci şu ifadeleri kullanmıştı:

"Koltuğa alışmak çok fena bir şey. İnsan, toplumun yararına koltuktan da feragat edebilmeli çıkarlarından ve paradan da. Çünkü paradan çok daha önemli şeyler var hayatta. Dayanışma, mücadele, ezene karşı ezilenden yana, adaletten, haktan, emekten yana olmak gibi. Eleştirdiğine dönüşmemek, hırsları uğruna insanlığını kaybetmemek, kendini vazgeçilmez saymamak gibi.

Kendini güç ve para sahibi olduğu alanda, partide, şirkette Olimpos'un zirvesinde bir mitolojik kahraman sananlara asıl gücün halkın sivil örgütlü mücadelesi olduğunu hatırlatmak gerekir. Ezene karşı mücadelenin bin bir yolu var. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon. Etkili de bir yol. Ama tek yol değil. Velhasılı kelam yolu eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden geçenlerle yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle..."

"POLİTİKA TUTKUSU AĞIR BASTI"

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu da, sosyal medya hesabından Değirmenci'nin ayrılma kararına ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Değirmenci için "Politika tutkusu ağır bastı" diyen Mahiroğlu şunları söylemişti:

"Sevgili yol arkadaşımız İrfan Değirmenci Halk TV ana haber sunuculuğundan kendi isteğiyle ayrılmıştır. Daha uzun yıllar beraber yol yürümek isterdim. Ancak içindeki politika tutkusu ağır bastı. Siyasi hayatında başarılar diliyorum."