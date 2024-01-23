Doğu Perinçek'ten 'İsveç' çağrısı: Evet, Filistin'e ihanettir!
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolün TBMM'de reddedilmesi çağrısında bulundu. Perinçek protokole evet demenin 'Türkiye'ye ve Filistin'e ihanet olduğunu' savundu.
İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokolün, bugün TBMM Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, protokolün TBMM Genel Kurulu'nda reddedilmesi çağrısında bulundu.
Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında NATO'ya "evet" demenin Türkiye'nin güvenliğine ihanet olduğunu öne sürdü. Perinçek, "NATO'ya evet demek Türkiye'ye yönelen tehdide boyun eğmek demektir" ifadesini kullandı.
Perinçek, NATO'nun kuzey ve doğuya doğru genişlemesinin Türkiye üzerindeki tehdidi ağırlaştıracağını savunarak, "Mesele İsveç değil, doğrudan doğruya Türkiye söz konusudur. NATO, Türkiye'nin düşmanıdır" diye konuştu.
'FİLİSTİN'E İHANET'
Filistin halkının Gazze'de doğrudan doğruya Amerikan emperyalizmi ve NATO'nun desteklediği İsrail siyonizmine karşı savaştığını söyleyen Perinçek, NATO'ya "evet" oyu verilmesinin Filistin'e ihanet olduğunu iddia etti.
Perinçek, Vatan Partisi olarak milletvekillerine çağrı yaptığını dile getirerek, "Türk milletinin vekillerinin vereceği oy NATO'ya hayır oyudur" dedi.
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