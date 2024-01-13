TİP'ten 'Tandoğan Mitingi' açıklaması: Yaşanan son gelişmelerin ardından iptal edildi

Yayınlanma: 13.01.2024 - 14:26

Güncelleme: 13.01.2024 - 14:26

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yarın Tandoğan Meydanı'nda düzenleyeceğini duyurduğu miting şehit haberlerinin ardından iptal edildi. Tutuklu TİP milletvekili Can Atalay'la ilgili AYM kararının uygulanmamasının ardından miting kararı alan CHP'ye TİP de destek vermişti. Mitingin katılımcısı olan TİP'in mitingin iptal edildiğini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

TİP'in X hesabından yapılan duyuru şu şekilde:

"Yarın saat 13.00’te Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan miting, yaşanan son gelişmelerin ardından çağrıcı partinin kararıyla iptal edilmiştir.

Can Atalay şahsında ülkemizin tüm yurttaşlarına dönük yargı darbesine karşı mücadelemiz kesintisiz biçimde sürecek ve eylem planımız ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."