TIR'da 3 milyon TL'lik kaçak malzeme ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Mardin-Şanlıurfa otoyolundaki polis uygulama noktasında 1 TIR durduruldu.

Araçta yapılan aramada 9 bin 760 paket kaçak sigara, 1280 elektronik sigara ve 3 bin 300 paket ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi.

Piyasa değeri, yaklaşık 3 milyon 700 bin TL olan ürünlere el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.