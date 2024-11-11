TIR dorsesinde 1 ton 734 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Aksaray’da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu TIR'ın dorsesinde piyasa değeri 1 milyon 473 bin lira olan toplam 1 ton 734 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Aksaray - Adana Kara yolu üzerinde, rutin yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine Adana’dan Aksaray istikametine seyreden bir TIR'ı durdurdu.
Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen TIR sürücüsünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma KOM ekipleri yaptığı aramada tırın dorsesinde koliler içerisine gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon 473 bin lira olan toplam 1 ton 734 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Tütünlere jandarma ekiplerince el konulurken TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
Etiketler: #aksaray #tütün #kaçak tütün
En Çok Okunan Haberler
-
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- Motorcular şikayetçi oldu!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?