TIR dorsesinde 1 ton 734 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 09:55

Güncelleme: 11.11.2024 - 09:58

Aksaray - Adana Kara yolu üzerinde, rutin yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine Adana’dan Aksaray istikametine seyreden bir TIR'ı durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen TIR sürücüsünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma KOM ekipleri yaptığı aramada tırın dorsesinde koliler içerisine gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon 473 bin lira olan toplam 1 ton 734 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Tütünlere jandarma ekiplerince el konulurken TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.