TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde TIR ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
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AA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:23

H.Ö. yönetimindeki 63 S 0236 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Evren Sanayi Sitesi çıkışında H.G. idaresindeki 03 HN 001 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleriyle minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Etiketler: #TIR #Minibüs #kaza

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