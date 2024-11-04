TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde TIR ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
H.Ö. yönetimindeki 63 S 0236 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Evren Sanayi Sitesi çıkışında H.G. idaresindeki 03 HN 001 plakalı TIR ile çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleriyle minibüsteki 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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