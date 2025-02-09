TIR kazası nedeniyle D-100 kara yolu trafiğe kapandı
İstanbul Büyükçekmece'de yokuş aşağı ilerleyen TIR'ın makaslama yapması sonucu D-100 kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 kara yolu Fatih Mahallesi mevki, Silivri istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ilerleyen 31 AGU 683 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu makaslayarak yolun ortasında durdu.
Yolun trafiğe kapanmasının ardından ihbarla olay yerine gelen polis, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Ekipler, kazanın ardından trafiği yan yoldan kontrollü şekilde ilerleterek akışı sağladı.
Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, makaslayan TIR'ı yol kenarına çekmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özer Sencar'dan 'Mansur Yavaş' çıkışı
- Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı
- Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı
- İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu
- Uzmanı en çok kazandıracak 3 yatırımı açıkladı
- Müsavat Dervişoğlu CHP'yi topa tuttu
- 'Kovuldun Joe' dedi, izinlerini iptal etti!
- RTÜK'ten haber bültenlerine tehdit!
- İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti
- Ülkü Ocakları eski başkanı evinde ölü bulundu!