TIR kazası nedeniyle D-100 kara yolu trafiğe kapandı

İstanbul Büyükçekmece'de yokuş aşağı ilerleyen TIR'ın makaslama yapması sonucu D-100 kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

TIR kazası nedeniyle D-100 kara yolu trafiğe kapandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 08:57

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 kara yolu Fatih Mahallesi mevki, Silivri istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ilerleyen 31 AGU 683 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu makaslayarak yolun ortasında durdu.

Yolun trafiğe kapanmasının ardından ihbarla olay yerine gelen polis, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Ekipler, kazanın ardından trafiği yan yoldan kontrollü şekilde ilerleterek akışı sağladı.

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, makaslayan TIR'ı yol kenarına çekmesinin ardından trafik yeniden normale döndü. 

 


İlgili Haberler

İstanbul'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi: Yol trafiğe kapatıldı

İstanbul'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi: Yol trafiğe kapatıldı
Kocaeli'nde motokuryelere trafiğe çıkma yasağı

Kocaeli'nde motokuryelere trafiğe çıkma yasağı
Kocaeli’nde motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı!

Kocaeli’nde motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler