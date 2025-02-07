Kocaeli'nde motokuryelere trafiğe çıkma yasağı
Kocaeli'nde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
Yoğun kar yağışı sebebiyle kuryelerin trafiğe çıkması saat 12.00’ye kadar yasaklandı.
Kocaeli Valiliği'nce yapılan duyuruda, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının devam edecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı cuma günü saat 12.00’ye kadar uzatılmıştır" denildi.
Etiketler: #kocaeli #Trafik #motokurye
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