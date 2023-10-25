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Tır şarampole yuvarlandı; sürücü yaralandı yüzlerce tavuk öldü

Adıyaman'da şarampole devrildikten sonra alev alan TIR'ın şoförü yaralandı, çok sayıda tavuk öldü.

DHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:11
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Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi girişinde meydana geldi. H.R.D.'nin 79 AAL 390 plakalı tavuk yüklü TIR, kontrolden çıkıp, şarampole devrildikten sonra alev aldı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TIR şoförü yaralanırken, çok sayıda tavuk öldü. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülen H.R.D. ise tedavi altına alındı. Soruşturma başlatıldı.


kaza tavuk

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