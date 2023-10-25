Tır şarampole yuvarlandı; sürücü yaralandı yüzlerce tavuk öldü
Adıyaman'da şarampole devrildikten sonra alev alan TIR'ın şoförü yaralandı, çok sayıda tavuk öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi girişinde meydana geldi. H.R.D.'nin 79 AAL 390 plakalı tavuk yüklü TIR, kontrolden çıkıp, şarampole devrildikten sonra alev aldı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
TIR şoförü yaralanırken, çok sayıda tavuk öldü. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülen H.R.D. ise tedavi altına alındı. Soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!