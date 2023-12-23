TIR şoförünü rehin aldı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istedi!
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi, TIR şoförünü rehin aldı. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürerken, şahıs kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde bir kişi, TIR'ın içerisinde sürücüyü rehin aldı. Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu.
Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. Şahsı ikna çabaları devam ederken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Şahıs ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açtı.
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