Manisa’da yürek yakan kaza: Karı-koca birlikte can verdi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 15:21

Güncelleme: 02.08.2024 - 15:21

Manisa’nın Salihli ilçesi İzmir-Ankara E96 Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında edinilen bilgiye göre, Turgutlu’dan Salihli istikametine giden Cevdet Gaga yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Cevdet Gaga ve yolcu konumundaki eşi Fahriye Gaga’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Karı kocanın cansız bedeni jandarma olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.