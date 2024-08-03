Güneşli hava beklerken yağmura yakalandı: Hava durumu sunucusuna açtığı davayı kazandı!

İsrail'de bir kadın, yanlış hava tahmini nedeniyle hava durumu sunucusu ve televizyon kanalına açtığı davayı kazanarak bin dolar (yaklaşık 33 bin TL) tazminat aldı. Kadın, yağmura yakalandığı için hastalanıp dört gün işten uzak kaldığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 11:57
Güneşli hava beklerken yağmura yakalandı: Hava durumu sunucusuna açtığı davayı kazandı!
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İsrail'de 2015 yılında bir kadın, Kanal 2 ve hava durumu sunucusu Danny Rup'u güneşli hava tahmini yapmalarına rağmen yağmur yağdığı için dava etti ve bin dolar (yaklaşık 33 bin TL) tazminat aldı.

Kadın, güneşli hava için uygun kıyafetlerle dışarı çıktığında yağmura yakalandığını, grip olup dört gün işten uzak kaldığını ve 38 dolar harcayarak ilaç aldığını iddia etti.

Kahane Hukuk Bürosu'na göre, kadın yanlış tahmin nedeniyle stres yaşadığını ve Rup'tan kişisel bir özür talep ettiğini belirtti.

Televizyon kanalı, davayı mahkeme dışında çözerek kadına talep ettiği bin doları ödedi ve özür diledi.

'TAHMİNLER HER ZAMAN DOĞRU OLAMAZ'

Davanın ardından, birçok kişi hava durumu sunucularına karşı benzer davaların açılıp açılmayacağını ve bu davaların başarı şansını sorgulamaya başladı.

Reddit'te yapılan tartışmalarda bazı kullanıcılar, "Soğuk hava hasta etmez, grip virüsü yapar" gibi yorumlarla durumu değerlendirdi.

Diğer kullanıcılar ise, hava durumu tahminlerinin her zaman doğru olamayacağını savundu.

Bazı kullanıcılar, mahkeme dışı çözümün televizyon kanalı için daha ekonomik olabileceğini belirtti.

Bir kullanıcı, "Bin dolar, davayı mahkemeye taşımaktan daha ucuz" yazarak bu tür durumlarda işletmelerin genellikle benzer bir yol izlediğini söyledi.


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