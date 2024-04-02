TIR'da 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:43

Güncelleme: 02.04.2024 - 11:43

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir TIR'ı şüphe üzerine durdurdu.

Polis, "Uzi" ve "Hulk" isimli narkotik köpeklerin de desteğiyle saman yüklü TIR'da arama yaptı.

Köpeklerin tepki vermesi üzerine boşaltılan samanların arasına gizlenmiş 12 çuvalda 305 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Bilen Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.