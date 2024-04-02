TIR'da 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da bir TIR'da samanların arasına gizlenmiş 305 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir TIR'ı şüphe üzerine durdurdu.
Polis, "Uzi" ve "Hulk" isimli narkotik köpeklerin de desteğiyle saman yüklü TIR'da arama yaptı.
Köpeklerin tepki vermesi üzerine boşaltılan samanların arasına gizlenmiş 12 çuvalda 305 kilogram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Bilen Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 31 Mart sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı
- Meral Akşener'den 'kongre' açıklaması!
- İşte İBB Meclisi'ndeki CHP ve AKP'nin üye sayısı
- Bahçeli'den ilk yorum!
- 'Evrak çalmak için kameraları kapattırdılar'
- İktidar böyle eridi
- Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü?
- O ilçe AKP'den CHP'ye geçti
- ‘Bu teklifi reddedenler…’
- Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi