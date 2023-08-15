TIR'daki tuğlalar, otomobilin üzerine döküldü: 2 yaralı

Çankırı'da, sürücüsü sollama yapan TIR'dan dökülen tuğlaların altında kalan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:37
TIR'daki tuğlalar, otomobilin üzerine döküldü: 2 yaralı
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Çerkeş ilçesi İstanbul-Samsun kara yolunda, saat 15.00 sıralarında; İstanbul yönüne giden Emin Er yönetimindeki tuğla yüklü TIR'la, Vedat Akyıldız'ın (23) kullandığı otomobili solladı. Bu sırada tuğlaların bir kısmı otomobilin üzerine döküldü.

Otomobil, tuğla yığınının altında kalırken, sürücü Vedat Akyıldız ile beraberindeki İsmail Yılmaz (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

DURUMLARI İYİ

TIR sürücüsü gözaltına alındı, yaralıların durumunun ağır olmadığı belirtildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.


Çankırı tuğla

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