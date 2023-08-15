Oto galeriye silahlı saldırı: Kurşunlayıp otomobille kaçtılar

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir oto galeri, otomobille gelen kişi veya kişiler tarafından kurşunladı. Oto galerinin saldırı anında açık olmaması muhtemel facianın önüne geçti. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 07:15
Oto galeriye silahlı saldırı: Kurşunlayıp otomobille kaçtılar
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Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kocaeli'nde Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Myz Oto Galeri’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler otomobille gelerek, oto galeriyi kurşunladı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Kurşunların hedefi olan dükkanın camı kırılırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kaçtı. Galerinin içinde kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçti. Silah seslerini duyan çevredeki yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 5 mermi çekirdeği bulundu.

Polis kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


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