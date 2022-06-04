TIR'dan düşen 'trafo' trafiği durdurdu: Yol 2 saat sonra açıldı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 17:43

Kaza, 4 Haziran Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında D-655 kara yolu Şifalısu mevkisinde meydana geldi. Zonguldak istikametine giden Adem Yorgun idaresindeki trafo yüklü TIR, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile savruldu.

TIR'IN YAKITI DA DÖKÜLDÜ

Bu sırada dorsede yüklü trafonun bağlı olduğu zincir koptu. Trafo yola düşerken, içindeki yakıt da döküldü.

Trafonun düştüğü yerde çukur oluştu. D-655 kara yolu Zonguldak istikameti trafiğe kapandı. 2 saat kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

VİNÇ İLE KALDIRILDI

Trafo, vinç ile kaldırıldı. Yol tek şeritten trafiğe açılırken, onarım çalışması da başlatıldı.