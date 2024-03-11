Tırın altında kalarak hayatını kaybeden aile iftara gidiyormuş

Bakırköy’de üzerine devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin sosyal tesise iftara gittikleri öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 21:51
Tırın altında kalarak hayatını kaybeden aile iftara gidiyormuş
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İsranbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet Fettahoğlu idaresindeki tır alçak olan köprüye çarpmıştı. Çarpma sonucu tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilmişti. Kaza da araçta bulunan 4 kişilik aile hayatını kaybederken tır sürücüsü gözaltına alınmıştı. Kaza da hayatını kaybedenlerin Recep Aytekin, Güler Aytekin, Sultan Aytekin, Merve Aytekin öğrenildi. Ailenin Florya Sosyal Tesislerine iftara gittiği ve Çankırılı oldukları öğrenildi.


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