TIR'ın çarptığı genç mühendis hayatını kaybetti
Bursa'da yolun karşısına geçtiği sırada tırın çarptığı 32 yaşındaki mekatronik mühendisi, hayatını kaybetti.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.N. idaresindeki TIR, yolun karşısına geçmek isteyen mekatronik mühendisi Konur Çakır'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çakır, yerde kanlar içerisinde kalırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Çakır'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Çakır, doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Demirtaş Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü S.N., işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy farkı açıldı!
- AKP Gaziantep İl Başkanı 'affını' istedi
- Armağan Çağlayan'dan 'İnci Taneleri' yorumu
- 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
- 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
- ABB duyurdu: Ramazanda indirimli et ve kıyma satılacak
- Zorlu'dan açıklama geldi
- Fenerbahçe zirve yarışına ikinci yarıda tutundu
- 'Arkadaşlar bir karar verin...'
- Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası!