TIR'ın dorsesinde 23 kaçak göçmen yakalandı
Amasya'da alüminyum ham maddesi yüklü TIR'ın dorsesinde 23 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yol kontrol noktasında İran'dan Gebze'ye giden alüminyum ham maddesi yüklü TIR'ı durdurdu.
Yapılan kontrolde TIR'ın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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